Абхазия после штурма парламента оппозицией отменила соглашение с РФ

Власти самопровозглашенной Абхазии, которую признает Россия, решили отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ.﻿ Об этом заявила пресс-служба "президента" Абхазии Аслана Бжании, которую цитирует пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Деловая столица.

По данным пропагандистов РБК, администрация "президента" пошла на этот шаг ради "стабилизации обстановки в республике". В сообщении издания также говорится, что Бжания находится в Сухуми, однако там не уточняется, где именно. Ранее в местных телеграм-каналах распространилась информация о том, что "президент" покинул здание администрации вместе с "премьер-министром" Александром Анквабом.

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что протестующие начали штурмовать здание парламента. Они выломали решетки на окне и залезли внутрь. В свою очередь, силовики бросили в толпу несколько дымовых шашек. Также демонстранты попытались вскрыть дверь здания парламента болгаркой. Через некоторое время им это удалось, и они вошли внутрь.

По данным РИА "Новости", протестующие потребовали не только отмены ратификации соглашения, но и отставки действующего президента Абхазии. Они "предложили ему уйти мирно".

В то же время один из лидеров абхазской оппозиции Эшсоу Какалия заявил, что протесты в Сухуми никак не связаны с отношениями между Россией и Абхазией.

"У нас в республике нет ни одного человека с антироссийскими взглядами. Все, что происходит — это внутреннее дело республики и спровоцировано исключительно антинародными действиями нынешней власти" , — утверждает оппозиционер.

Ранее стало известно, что во время протестов демонстранты сломали забор и прорвались к зданию парламента. Также там прозвучал выстрел, а силовики применили к протестующим слезоточивый газ. РИА "Новости" вскоре сообщило, что силовики начали покидать территорию у здания парламента, а затем опубликовало кадры, на которых оппозиционеры находятся в зале заседаний. Агентство отмечает, что в зале сломан стол, а в некоторых кабинетах парламента выбиты стекла.