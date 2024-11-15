Абхазія після штурму парламенту опозицією скасувала угоду з РФ

Влада самопроголошеної Абхазії, яку визнає Росія, вирішила відкликати законопроєкт про ратифікацію інвестиційної угоди з РФ.﻿ Про це заявила пресслужба так званого "президента" Абхазії Аслана Бжанії, яку цитує пропагандистська агенція ТАСС, повідомляє Ділова столиця.

За даними пропагандистів РБК, адміністрація "президента" пішла на цей крок заради "стабілізації ситуації в республіці". У повідомленні видання також йдеться, що Бжанія знаходиться в Сухумі, проте там не уточнюється, де саме. Раніше у місцевих телеграм-каналах поширилася інформація про те, що "президент" залишив будівлю адміністрації разом із "прем'єр-міністром" Александром Анквабом.

Раніше РИА "Новости" з посиланням на свого кореспондента повідомило, що протестувальники почали штурмувати будівлю парламенту. Вони виламали грати на вікні та залізли всередину. У свою чергу силовики кинули в натовп кілька димових шашок. Також демонстранти спробували відчинити двері будівлі парламенту болгаркою. Через деякий час їм це вдалося, і вони зайшли всередину.

За даними РІА "Новости", протестувальники вимагали не лише скасування ратифікації угоди, а й відставки чинного президента Абхазії. Вони "запропонували йому піти мирно".

Водночас один із лідерів абхазької опозиції Ешсоу Какалія заявив, що протести в Сухумі ніяк не пов'язані з відносинами між Росією та Абхазією.

"У нас в республіці немає жодної людини з антиросійськими поглядами. Все, що відбувається — це внутрішня справа республіки і спровокована виключно антинародними діями нинішньої влади" , — стверджує опозиціонер.

Раніше стало відомо, що під час протестів демонстранти зламали паркан та прорвалися до будівлі парламенту. Також там пролунав постріл, а силовики застосували до протестувальників сльозогінний газ. РІА "Новости" невдовзі повідомило, що силовики почали залишати територію біля будівлі парламенту, а потім опублікувало кадри, на яких опозиціонери перебувають у залі засідань. Агентство зазначає, що в залі зламано стіл, а в деяких кабінетах парламенту вибито скло.