В Пентагоне шокированы имеющимся у йеменских хуситов арсеналом ракет

В Пентагоне заявили, что йеменские боевики-хуситы обладают все более совершенным вооружением, в том числе ракетами, которые "могут делать вещи, которые просто поражают". Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Билл Лаплант, которого цитирует Axios, сообщает Европейская правда.

По его словам, хуситы "становятся все более устрашающими".

"Я инженер и физик, и всю свою карьеру связан с ракетами. То, что я видел из того, что сделали хусти за последние шесть месяцев, меня просто шокировало" , – отметил представитель Пентагона.

По данным портала, из-за появившегося у хуситов ракетного арсенала группировка угрожает практически каждому судну, которое проходит Красным морем, – как гражданскому, так и военному. Некоторые из них даже были утоплены.

В частности, несколько дней назад были атакованы два эсминца ВМС США, когда они проходили через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом.

В прошлом месяце в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.

А накануне стало известно, что американские военные нанесли ряд авиаударов по оружейным составам хуситов на территории Йемена в ответ на атаки террористов на коммерческие суда в Красном море.