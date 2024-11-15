Дают надежду на ослабление изоляции – МИД Украины о разговоре Шольца и Путина

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным не поможет достичь справедливого мира. Глава Кремля расценивает уговаривания со стороны Запада как слабость. Со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он отметил, что немецкая сторона предупреждала о планах Шольца поговорить с Путиным.

"Но даже если канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, идущих вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира" , - отметил Тихий.

Он напомнил, что долгие разговоры - это ресурс, которым глава Кремля "пользуется уже 20 лет, чтобы достигать своих интересов". Такой диалог дает диктатору надежду на ослабление международной изоляции.

"Нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях. Конкретные действия известны - и это, прежде всего, вывод войск оккупанта с территории Украины" , - добавил Тихий.

Напомним, сегодня, 15 ноября, глава немецкого правительства Олаф Шольц провел первый за два года телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился около часа.

Как отметили в Кабмине ФРГ, Шольц призвал Путина вывести войска с украинской территории, а также начать мирные переговоры для завершения войны.

В свою очередь Путин цинично повторил свою пропаганду о том, что "конфликт" с Украиной произошел из-за "агрессивной политики НАТО".