Армия и полиция Британии пользуются дронами от фирмы, которая вооружает РФ - Bloomberg

В Великобритании военные и полиция пользуются беспилотниками, произведенными китайской компанией, которую правительство включило в санкционный список из-за поставок оружия России. Об этом говорится в анализе Bloomberg, сообщает Новое время.

Китайская компания Autel Robotics Co., которая производит коммерческие беспилотники, на прошлой неделе попала под санкции Великобритании. Ее обвинили в поставках России технологий и оборудования, в частности беспилотников и сопутствующих аксессуаров, способствующих дестабилизации ситуации в Украине, отмечает издание.

Однако 20 октября канцлер казначейства Рэйчел Ривз испытывала беспилотник Autel Evo Max на полигоне британской армии в Норфолке. Рядом с ней был министр обороны Джон Хили. Они тестировали оборудование перед встречей с украинскими военными на учениях. Также дроны Autel используются полицией Ноттингемшира и Уилтшира, пишет Blomberg.

В то же время издание отмечает, что Министерство обороны и полиция Великобритании действовали в рамках закона, поскольку закупки беспилотников состоялись до введения санкций.

Однако журналисты отмечают, что использование правительством технологий китайской компании, на которую потом решили наложить ограничения из-за поставок оборудования в Россию демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются западные страны при введении санкций.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что больше не будет покупать беспилотники Autel. В ведомстве утверждают, что эти дроны были приобретены для обучения украинских военных, чтобы воспроизвести угрозу, которую представляют российские беспилотники. При этом количество закупленных дронов и их другое возможное использование в министерстве не разглашают.﻿

Ранее компания Autel попала под экспортные ограничения США из-за поставок оборудования в Россию после полномасштабного вторжения в Украину, а также попытки приобрести американские технологии для использования в китайских военных дронах. До этого дроны Autel активно использовали полицейские департаменты в США.

Согласно отчету аналитического центра Atlantic Council, опубликованному в июле, Autel занимает 7% мирового рынка дронов и является вторым по масштабам китайским брендом, который экспортирует беспилотники в Россию.