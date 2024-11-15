Армія та поліція Британії користуються дронами від фірми, що озброює РФ - Bloomberg

У Великій Британії військові та поліція користуються безпілотниками, виробленими китайською компанією, яку уряд включив до санкційного списку через постачання зброї Росії. Про це йдеться в аналізі Bloomberg, повідомляє Новое время.

Китайська компанія Autel Robotics Co., яка виробляє комерційні безпілотники, минулого тижня потрапила під санкції Великої Британії. Її звинуватили у постачанні Росії технологій і обладнання, зокрема безпілотників та супутніх аксесуарів, що сприяють дестабілізації ситуації в Україні, зазначає видання.

Проте 20 жовтня канцлерка казначейства Рейчел Рівз випробовувала безпілотник Autel Evo Max на полігоні британської армії в Норфолку. Поруч із нею був міністр оборони Джон Хілі. Вони тестували обладнання перед зустріччю з українськими військовими на навчаннях. Також дрони Autel використовуються поліцією Ноттінгемшира та Вілтшира, пише Blomberg.

Водночас видання зауважує, що Міністерство оборони та поліція Великої Британії діяли в межах закону, оскільки закупівлі безпілотників відбулися до запровадження санкцій.

Проте журналісти зазначають, що використання урядом технологій китайської компанії, на яку потім вирішили накласти обмеження через постачання обладнання в Росію демонструє труднощі, з якими стикаються західні країни під час запровадження санкцій.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що більше не купуватиме безпілотники Autel. У відомстві стверджують, що ці дрони були придбані для навчання українських військових, щоб відтворити загрозу, яку становлять російські безпілотники. При цьому кількість закуплених дронів і їхнє інше можливе використання в міністерстві не розголошують.﻿

Раніше компанія Autel потрапила під експортні обмеження США через постачання обладнання до Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, а також спроби придбати американські технології для використання в китайських військових дронах. До цього дрони Autel активно використовували поліцейські департаменти у США.

Згідно зі звітом аналітичного центру Atlantic Council, опублікованим у липні, Autel займає 7% світового ринку дронів і є другим за масштабами китайським брендом, який експортує безпілотники до Росії.