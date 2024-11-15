Военному блогеру Сорду объявили подозрение в мошенничестве на донатах для ВСУ

Военному блогеру, обманувшему подписчиков во время сбора средств для подразделения ВСУ сообщили о подозрении. Речь идет о минимум 350 тысячах гривен. Со ссылкой на Офис генерального прокурора, Национальную полицию Украины и источники.﻿, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным источников, речь идет о военном-блогере Владиславе Сорде.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора военнослужащему поставлено в известность о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенное в крупных размерах.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого.

В настоящее время военнослужащему вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержании под стражей.

Детали расследования дела Сорда

В июле 2022 года Сорд написал на своей странице, что имеет возможность приобрести пять минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллионов гривен. Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом.

"Как выяснили следователи Нацполиции, определенную часть средств мужчина оставил себе. Речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен, присвоенных из сборов. Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ во время расследования" , - пояснила полиция.

Правоохранители сообщили, что обнаружили злоумышленника в Виннице по месту жительства и объявили ему о подозрении.

Напомним, что этим летом полиция Николаевской области разоблачила злоумышленника, который создал ненастоящий аккаунт известного Telegram-канала, публиковал идентичный контент и, открыв сбор на нужды ВСУ, присвоил все средства украинцев.

Общая сумма составила три миллиона гривен.

А незадолго до того, правоохранители разоблачили банду, которая незаконным путем присвоила более 20 млн гривен на "продаже" автомобилей для ВСУ.