Військовому блогеру Сорду оголосили підозру у шахрайстві на донатах для ЗСУ

Військовому блогеру, який ошукав підписників під час збору коштів для підрозділу ЗСУ повідомили про підозру. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень.﻿ З посиланням на Офіс генерального прокурора, Національну поліцію України та джерела, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними джерел, мова йде про військового-блогера Владислава Сорда.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного.

Наразі військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Деталі розслідування справи Сорда

У липні 2022 року Сорд написав на своїй сторінці, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом.

"Як зʼясували слідчі Нацполіції, певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів. Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування" , - пояснила поліція.

Правоохоронці повідомили, що виявили зловмисника у Вінниці за місцем його проживання й оголосили йому про підозру.

Нагадаємо, що цього літа поліція Миколаївської області викрила зловмисника, який створив несправжній акаунт відомого Telegram-каналу, публікував ідентичний контент і, відкривши збір на потреби ЗСУ, привласнив усі кошти українців.

Загальна сума склала три мільйони гривень.

А незадовго до того, правоохоронці викрили банду, яка незаконним шляхом привласнила понад 20 млн гривень на "продажі" автівок для ЗСУ.