Боррель предоставил ЕС доказательства, что Китай поставляет РФ оружие - СМИ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай впервые поставил РФ оружие для войны против Украины. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против официального Пекина﻿. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на собственные источники, сообщает Деловая столица.

По данным собеседников, высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о выводах разведки. Дипломат заявил, что доказательства "убедительны" и подтверждают "предоставление летальной поддержки".

Он убеждает, что ЕС должен рассмотреть все возможные инструменты влияния, включая введение новых санкций. Речь идет о запрете ведения бизнеса с определенными китайскими компаниями, а также об ограничениях на активы и въезд.

Собеседник также отметил важность прямого диалога с Китаем, чтобы донести позицию ЕС.

Источники издания не раскрыли подробности выводов разведки. Однако один из дипломатов сослался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters.