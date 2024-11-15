Боррель предоставил ЕС доказательства, что Китай поставляет РФ оружие - СМИ
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай впервые поставил РФ оружие для войны против Украины. Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против официального Пекина. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на собственные источники, сообщает Деловая столица.
По данным собеседников, высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о выводах разведки. Дипломат заявил, что доказательства "убедительны" и подтверждают "предоставление летальной поддержки".
Он убеждает, что ЕС должен рассмотреть все возможные инструменты влияния, включая введение новых санкций. Речь идет о запрете ведения бизнеса с определенными китайскими компаниями, а также об ограничениях на активы и въезд.
Собеседник также отметил важность прямого диалога с Китаем, чтобы донести позицию ЕС.
Источники издания не раскрыли подробности выводов разведки. Однако один из дипломатов сослался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters.