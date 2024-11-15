Борель надав ЄС докази, що Китай постачає РФ зброю - ЗМІ

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Китай уперше поставив РФ зброю для війни проти України. Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти офіційного Пекіна﻿. Про це пише Frankfurter Allgemeine з покликанням на власні джерела, повідомляє Ділова столиця.

За даними співрозмовників, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель поінформував країни ЄС про висновки розвідки. Дипломат заявив, що докази "переконливі" та підтверджують "надання летальної підтримки".

Він переконує, що ЄС має розглянути всі можливі інструменти впливу, включно із запровадженням нових санкцій. Ідеться про заборону ведення бізнесу з певними китайськими компаніями, а також обмеження на активи та в'їзд.

Співрозмовник також наголосив на важливості прямого діалогу з Китаєм, щоб донести позицію ЄС.

Джерела видання не розкрили подробиць щодо висновків розвідки. Однак один з дипломатів послався на "дуже серйозні" повідомлення інформаційного агентства Reuters.