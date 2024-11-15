Сеул и Пекин будут сотрудничать в противовес союзу России и КНДР

Южная Корея и Китай будут работать для содействия региональному миру и стабильности в ответ на рост военного сотрудничества между КНДР и Россией, сообщает Левый берег.

Такое заявление сделал президент Южной Кореи Юн Сок Йоль после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите в Перу.

Оба лидера провели первую личную встречу за два года на фоне опасений, что отправка войск Северной Кореи в Россию может привести к расширению войны в Украине и будет иметь серьезные последствия для безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

На саммите Юн подчеркнул важность поддержки тесного общения и сотрудничества между двумя государствами для решения различных проблем, с которыми сталкиваются обе страны в условиях «быстрых изменений в глобальной безопасности и экономическом порядке».

"Я надеюсь, что наши два государства будут сотрудничать с целью содействия стабильности и миру в регионе в ответ на неоднократные провокации Северной Кореи, войну в Украине и военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей" , - сказал Юн Сок Йоль.

Президент Южной Кореи охарактеризовал Китай как «важную страну» для тесного сотрудничества в области безопасности, экономики, культуры, заявив, что ожидает, что два государства будут развивать стратегическое партнерство и сотрудничество, основанное на «взаимном уважении, взаимности и общих интересах».

Си Цзиньпин поддержал высказывания Юна и добавил, что Китай и Южная Корея должны стремиться к «здоровому и устойчивому» развитию двусторонних связей, чтобы вносить больший вклад в региональный мир, стабильность и процветание.

"Независимо от того, как изменятся обстоятельства, обе страны должны придерживаться первоначального намерения установить двусторонние дипломатические отношения, поддерживать курс на добрососедство и дружбу и оставаться приверженными целям взаимной выгоды и совместного процветания" , - сказал лидер Китая.

Пекин недавно добавил Южную Корею в список стран с временным безвизовым режимом.