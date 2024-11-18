В РФ заявили об атаке беспилотников на Москву, раздавались взрывы
В Подмосковье (Российская Федерация) в ночь на 18 ноября работали силы и средства ПВО из-за воздушной атаки. Было зафиксировано движение БПЛА в сторону Москвы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
По словам мэра столицы страны-агрессора, этой ночью в Раменском городском округе, что в составе Московской области, якобы была "отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.".
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - говорится в его заявлении.
Также Собянин рассказал, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Позже в сети появились кадры с якобы моментом уничтожения дрона в Раменском.
По данным Telegram-канала SHOT, жители этого города около 3:40 (по местному времени) слышали мощный взрыв.
На атаку дронов 18 ноября жалуются и в Брянской области
Отметим, что о работе ПВО этой ночью из-за атаки беспилотников также заявлял и губернатор Брянской области Александр Богомаз. При этом в брянских пабликах писали о мощных взрывах в регионе, в частности, в городе Брянск.
По словам российского чиновника, в области якобы было сбито 26 БПЛА самолетного типа. О каких-либо возможных последствиях дроновой атаки он ничего не рассказывал.