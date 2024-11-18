У РФ заявили про атаку безпілотників на Москву, лунали вибухи

У Підмосков'ї (Російська Федерація) у ніч проти 18 листопада працювали сили та засоби ППО через повітряну атаку. Був зафіксований рух БПЛА у бік Москви.﻿ Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами мера столиці країни-агресора, цієї ночі у Раменському міському окрузі, що в складі Московської області, начебто "відбито атаку безпілотника, який летів на Москву".

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає" , - йдеться в його заяві.

Також Собянін розповів, що на місці події працюють фахівці екстрених служб.

Пізніше в мережі з'явилися кадри із нібито моментом знищення дрона у Раменському

За даними Telegram-каналу SHOT, жителі цього міста близько 3:40 (за місцевим часом) чули потужний вибух.

На атаку дронів 18 листопада скаржаться й у Брянській області

Зазначимо, що про роботу ППО цієї ночі через атаку безпілотників також заявляв і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. При цьому в брянських пабліках писали про потужні вибухи в регіоні, зокрема у місті Брянськ.

За словами російського чиновника, в області начебто було збито 26 БПЛА літакового типу. Щодо якихось можливих наслідків дронової атаки він нічого не розповідав.