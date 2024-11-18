Сын Трампа раскритиковал разрешение Украине бить ракетами ATACMS по РФ

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа раскритиковал вероятное разрешение действующего президента Джо Байдена на удары американским дальнобойным оружием по территории России, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Бизнесмен назвал авторов этого решения "идиотами".

"Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут Третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизни. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь!!! Идиоты!" , - написал Трамп-младший.

Член Конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин высказала схожую точку зрения.

"Американский народ дал мандат 5 ноября против последних решений Америки и не хочет финансировать или вести чужие войны. Мы хотим решить наши собственные проблемы. Хватит этого, это должно прекратиться" , - написала она в соцсети Х.

Разрешение Байдена на удары ATACMS по России

Вечером в воскресенье, 17 ноября, ряд американских СМИ обнародовал информацию, что Джо Байден якобы разрешил Вооруженным силам Украины использовать ракеты ATACMS для ударов по целям на территории РФ.

Европейские СМИ сообщили, что власти Великобритании и Франции разрешили ВСУ атаковать объекты в России с помощью крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "такие вещи не анонсируют" и что "удары наносят не словами, ракеты сами за себя скажут".

Добавим, что разрешения на такие действия были предоставлены после очередного массированного ракетного удара по объектам украинской энергетики.