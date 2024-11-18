Син Трампа розкритикував дозвіл Україні бити ракетами ATACMS по РФ

Син новообраного президента США Дональда Трампа розкритикував імовірний дозвіл чинного президента Джо Байдена на удари американською далекобійною зброєю по території Росії, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Бізнесмен назвав авторів цього рішення "ідіотами".

"Військово-промисловий комплекс, здається, хоче бути впевненим, що вони розпочнуть Третю світову війну до того, як у мого батька з'явиться шанс встановити мир і врятувати життя. Треба зафіксувати ці трильйони доларів. До біса життя!!! Ідіоти!" , - написав Трамп-молодший.

Член Конгресу від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін висловила схожу точку зору.

"Американський народ дав мандат 5 листопада проти останніх рішень Америки і не хоче фінансувати або вести чужі війни. Ми хочемо вирішити наші власні проблеми. Досить цього, це повинно припинитися" , - написала вона у соцмережі Х.

Дозвіл Байдена на удари ATACMS по Росії

Ввечері у неділю, 17 листопада, низка американських ЗМІ оприлюднила інформацію, що Джо Байден начебто дозволив Збройним силам України використовувати ракети ATACMS для ударів по цілях на території РФ.

Європейські ЗМІ повідомили, що влада Великої Британії та Франції дозволила ЗСУ атакувати об'єкти в Росії за допомогою крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "такі речі не анонсують" та що "ударів завдають не словами, ракети самі за себе скажуть".

Додамо, що дозволи на такі дії було надано після чергового масованого ракетного удару по об'єктах української енергетики.