Обстрел Сумм: количество погибших возросло до 11

По состоянию на утро 18 ноября количество погибших в результате удара баллистической ракетой по многоэтажке в Сумах возросло до 11. Среди них - двое детей.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.

"На месте происшествия оперативно развернут пункт несокрушимости ГСЧС для помощи гражданам" , – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 17 ноября российская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом в Сумах: сообщалось о 10 погибших.