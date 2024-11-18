Обстрел Сумм: количество погибших возросло до 11
По состоянию на утро 18 ноября количество погибших в результате удара баллистической ракетой по многоэтажке в Сумах возросло до 11. Среди них - двое детей.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Еще 55 человек травмированы, из них 8 детей.
"На месте происшествия оперативно развернут пункт несокрушимости ГСЧС для помощи гражданам", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 17 ноября российская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом в Сумах: сообщалось о 10 погибших.