Обстріл Сум: кількість загиблих зросла до 11

Станом на ранок 18 листопада, кількість загиблих внаслідок удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Сумах зросла до 11. Серед них – двоє дітей.

Про це йдеться﻿ у повідомленні ДСНС.

Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.

"На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам" , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 17 листопада російська балістична ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Сумах: повідомлялося про 10 загиблих.