Обстріл Сум: кількість загиблих зросла до 11
Станом на ранок 18 листопада, кількість загиблих внаслідок удару балістичною ракетою по багатоповерхівці у Сумах зросла до 11. Серед них – двоє дітей.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
Ще 55 людей травмовано, з них 8 дітей.
"На місці події оперативно розгорнуто пункт незламності ДСНС для допомоги громадянам", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 17 листопада російська балістична ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у Сумах: повідомлялося про 10 загиблих.