Оккупанты более 70 раз атаковали ВСУ на Кураховском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на одиннадцати направлениях фронта произошло 149 боевых столкновений, самыми горячими остаются Покровское и Кураховское направления, которые россияне атаковали в целом более 70 раз. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 18 ноября, сообщает Украинская правда.

"Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери" , – говорится в сводке.

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица, при этом активно применял бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Кругляковки, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебово, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки состоялось одно боевое столкновение в районе населенного пункта Белая Гора.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил три атаки в сторону Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка, Пустынка и Петровка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово, Катериновки, Елизаветовки и Антоновки.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Трудового, Новодворовки, Ровнополье и Роздоловки, кроме того, нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиации по населенному пункту Великая Новоселка.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку врага вблизи Новоандреевки.

Четыре раза без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация РФ продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.