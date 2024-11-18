Окупанти понад 70 разів атакували ЗСУ на Курахівському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на одинадцяти напрямках фронту відбулося 149 бойових зіткнень, найгарячішими залишаються Покровський і Курахівський напрямки, які росіяни атакували загалом понад 70 разів.﻿﻿ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 листопада, повідомляє Українська правда.

"Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат" , – йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовував бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив три атаки у бік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, завдав ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога поблизу Новоандріївки.

Чотири рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація РФ продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів 33 КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.