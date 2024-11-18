Эрдоган планирует представить "мирный план" на саммите G20 – Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить свой "мирный план" по войне РФ против Украины на саммите G20 в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает Европейская правда.

По данным собеседников агентства предложение Эрдогана предусматривает заморозку боевых действий на текущих позициях сторон.

Турецкий президент также предлагает отложить обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку кремлевскому правителю Владимиру Путину, утверждают источники.

Турецкое предложение также предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточном Донбассе, где Россия контролирует значительные территории с 2014 года.

Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и обеспечить Украину военными поставками в качестве компенсации за согласие не вступать в НАТО, отмечает агентство.

Турецкие официальные лица признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но считают, что это наиболее реалистичный подход.

Они стремятся отложить дискуссии о долгосрочной судьбе оккупированных территорий и сосредоточиться на обеспечении стабильного перемирия в первую очередь, говорится в публикации.

Источники агентства утверждают, что Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку он видел данные разведки, которые свидетельствуют о том, что Украина может потерять гораздо больше территории в течение следующих нескольких месяцев, если боевые действия не прекратятся.

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа по поводу его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летнем моратории на принятие Украины в НАТО.

Известно, что Трамп уже поговорил с российским правителем Владимиром Путиным, посоветовал ему не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.