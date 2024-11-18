В Одесской области постепенно восстанавливают электроснабжение – ОВА

С семи районов Одесской области частично без электроснабжения остаются два - Подольский и Одесский.﻿ Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает Экономическая правда.

"В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения" , - сообщил он.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников.

Всего в области функционируют 674 "пункта несокрушимости".

Напомним, в результате вражеской атаки 17 ноября пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в регионе возникли перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.