На Одещині поступово відновлюють електропостачання – ОВА

З семи районів Одеської області частково без електропостачання залишаються два — Подільський та Одеський.﻿ Про це заявив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер, повідомляє Економічна правда.

"В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті Пункти незламності. Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання" , - повідомив він.

Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел.

Загалом в області функціонують 674 "пункти незламності".

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура Одещини, у регіоні виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.