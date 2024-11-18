На Одещині поступово відновлюють електропостачання – ОВА
З семи районів Одеської області частково без електропостачання залишаються два — Подільський та Одеський. Про це заявив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер, повідомляє Економічна правда.
"В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті Пункти незламності. Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання", - повідомив він.
Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури забезпечені електроенергією з альтернативних та резервних джерел.
Загалом в області функціонують 674 "пункти незламності".
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура Одещини, у регіоні виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.