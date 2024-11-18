В Кремле отреагировали на разрешение США бить ATACMS по РФ: "Нагнетание напряженности"

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине возможность бить по территории РФ ракетами дальнего поражения, заявил, что это "нагнетание напряженности".﻿﻿ Об этом пишет прокремлевское издание "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что администрация в Вашингтоне, которая уже уходит, намерена предпринять шаги, собственно, они об этом и говорили, для того, чтобы и дальше подливать масло в огонь и дальше провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг этого конфликта" , – сказал Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.

По словам источников, первые удары вглубь территории РФ, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.