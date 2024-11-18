Оккупанты ударили баллистикой по Одессе: количество погибших возросло до 10 (Обновлено)

Днем 18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о повреждении жилых домов. Сначала было известно о восьми погибших. Впоследствии количество жертв возросло до 10.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Также 18 человек получили ранения. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Перед этим Кипер сообщал, что в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

В преддверии атаки Воздушные силы сообщали об угрозе баллистики для Одесщины.

Между тем местные Telegram-каналы публикуют видео с последствиями удара.

Обновлено. Количество погибших в результате ракетного удара по Одессе увеличилось до 10, сообщил Кипер. Среди них семь полицейских, медик и два местных жителя.