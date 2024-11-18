Окупанти вдарили балістикою по Одесі: кількість загиблих зросла до 10 (Оновлено)

Удень 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Відомо про пошкодження житлових будинків. Спершу було відомо про про вісьмох загиблих. Згодом кількість жертв зросла до 10.

Про це повідомив﻿ начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також 18 людей отримали поранення. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Перед цим Кіпер повідомляв, що внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Напередодні атаки Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики для Одещини.

Тим часом, місцеві Telegram-канали публікують відео з наслідками удару.

Оновлено. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одесі збільшилась до 10, повідомив Кіпер. Серед них сім поліцейських, медик та два місцевих жителі.