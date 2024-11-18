Что происходит на валютном рынке и чего ждать дальше

Что сейчас происходит на валютном рынке Украины? Какие факторы формируют текущую ситуацию и как долго это продлится? Уверен, эти вопросы интересуют многих, кому не безразлично происходящее в Украине. Ведь валютный рынок страны, как термометр, показывает, как украинская экономика и госструктуры, отвечающие за нее (прежде всего, Национальный банк и Министерство финансов) справляются с возникающими вызовами.

Уже довольно долгое время ситуация на межбанковском валютном рынке характеризуется как стабильная. Колебания курса безналичного доллара в 30-копеечном диапазоне (от 41,20 до 41,50 грн) для нынешнего непростого времени – почти прямая линия на графике. Это достигается прежде всего за счет ежедневных валютных интервенций Национального банка.

На прошлой неделе добавился еще один фактор стабильности: компании-экспортеры увеличили предложение валюты в связи с приближающимся периодом уплаты налогов за 3 квартал. Это позволило Нацбанку существенно (на 25%) снизить объем недельной интервенции: если за неделю до этого НБУ продал на межбанке 739,48 млн долларов, то с 11 по 15 ноября – 553,18 млн долларов. Данный фактор поможет устойчивости национальной валюты и на этой неделе.

Что касается курсов доллара на наличном валютном рынке, здесь наблюдается тенденция крайне медленного роста котировок. Так, если две недели назад максимальная цена, по которой оптовые обменные пункты столицы продавали доллар, составляла 41,65 грн, то на прошлой неделе доллар дорожал до 41,73 грн. Слабее, по мнению аналитиков портала «Курс Украины», стали и коррекции курса наличного доллара после каждой очередной попытки роста. Если еще месяц назад крупную партию наличного доллара можно было приобрести по 41,43-41,45 грн, то последние две недели таких цен уже нет и не предвидится. Постепенно, на 3-5 копеек в неделю, но ценники на наличный доллар ползут вверх.

Что будет дальше

На следующей неделе добавится еще один фактор, который будет способствовать росту курса доллара: стартует так называемая «Черная Пятница». Многие торговые сети будут проводить различные распродажи и делать акционные скидки, стараясь увеличить реализацию своих товаров и нарастить выручку, которая в конечном итоге будет конвертироваться в доллары или евро. Следовательно, уже в конце ноября - начале декабря спрос на валюту существенно вырастет. Это больше проявится на наличном валютном рынке, хотя крупные ритейлеры будут закупаться валютой и на межбанковском рынке.

Уже в декабре – последнем месяце года – резко увеличатся выплаты по договорам от Госказначейства. Ранее эти расчеты традиционно проводились в первой половине декабря, а полученную гривну компании тут же старались обналичить и конвертировать в «твердую» валюту. Поэтому уже в начале декабря ожидается рост курса наличного доллара к отметке 42 грн и попытки подняться выше.

Будет ли Национальный банк и дальше удерживать доллар от сильных скачков? Все будет зависеть от текущей обстановки, объема и своевременности поступления международной финансовой помощи. Если золотовалютные резервы в ноябре будут снижаться теми же темпами, как это было в октябре, регулятор может задуматься об экономии. И появляться на рынке только тогда, когда надо будет сбить ажиотажный спрос. Однако если с безналичным долларом ситуация хоть немного прогнозируемая, то на наличном рынке, где мы несколько месяцев наблюдали относительную стабильность, возможны скачки курса, которые продлятся до начала января. И к ним лучше подготовиться заранее.