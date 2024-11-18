Що відбувається на валютному ринку і чого чекати далі

Що зараз відбувається на валютному ринку України? Які чинники формують поточну ситуацію та як довго це триватиме? Впевнений, що ці питання цікавлять багатьох, кому не байдуже, що відбувається в Україні. Адже валютний ринок країни, як термометр, показує, як українська економіка і держструктури, які відповідають за неї (передусім Національний банк і Міністерство фінансів) справляються з викликами, що виникають.

Вже довгий час ситуація на міжбанківському валютному ринку характеризується як стабільна. Коливання курсу безготівкового долара у 30-копійчаному діапазоні (від 41,20 до 41,50 грн) для цього непростого часу – майже пряма лінія на графіку. Це досягається насамперед за рахунок щоденних валютних інтервенцій Національного банку України.

Минулого тижня додався ще один фактор стабільності: компанії-експортери збільшили пропозицію валюти у зв'язку з наближенням періоду сплати податків за 3 квартал. Це дозволило Нацбанку суттєво (на 25%) знизити обсяг тижневої інтервенції: якщо за тиждень до цього НБУ продав на міжбанку 739,48 млн доларів, то з 11 по 15 листопада – 553,18 млн доларів. Цей фактор допоможе стійкості національної валюти і на цьому тижні.

Щодо курсів долара на готівковому валютному ринку, тут спостерігається тенденція вкрай повільного зростання котирувань. Так, якщо два тижні тому максимальна ціна, за якою оптові обмінні пункти столиці продавали долар, становила 41,65 грн, то минулого тижня долар дорожчав до 41,73 грн. Слабкішими, на думку аналітиків порталу «Курс України», стали і корекції курсу готівкового долара після кожної чергової спроби зростання. Якщо ще місяць тому велику партію готівкового долара можна було придбати по 41,43-41,45 грн, то останні два тижні таких цін уже немає і не передбачається. Поступово, на 3-5 копійок на тиждень, але цінники на готівковий долар повзуть нагору.

Що буде далі

Наступного тижня додасться ще один фактор, який сприятиме зростанню курсу долара: стартує так звана Чорна П'ятниця. Багато торгових мереж будуть проводити різні розпродажі і робити акційні знижки, намагаючись збільшити реалізацію своїх товарів і наростити виручку, яка зрештою конвертуватиметься в долари або євро. Отже, вже наприкінці листопада – на початку грудня попит на валюту істотно зросте. Це більше виявиться на готівковому валютному ринку, хоча великі ритейлери закуповуватимуться валютою і на міжбанківському ринку.

Вже у грудні – останньому місяці року – різко збільшаться виплати за договорами від Держказначейства. Раніше ці розрахунки традиційно проводилися в першій половині грудня, а отриману гривню компанії відразу намагалися перевести в готівку і конвертувати в «тверду» валюту. Тому вже на початку грудня очікується зростання курсу готівкового долара до позначки 42 грн та спроби піднятися вище.

Чи Національний банк і надалі утримуватиме долар від сильних стрибків? Все залежатиме від поточної ситуації, обсягу та своєчасності надходження міжнародної фінансової допомоги. Якщо золотовалютні резерви в листопаді знижуватимуться тими ж темпами, як це було в жовтні, регулятор може задуматися про економію. І з'являтися на ринку лише тоді, коли треба буде збити ажіотажний попит. Однак якщо з безготівковим доларом ситуація хоч трохи прогнозована, то на готівковому ринку, де ми кілька місяців спостерігали відносну стабільність, можливі стрибки курсу, які триватимуть до початку січня. І до них краще підготуватися заздалегідь.