Зеленский посетил Покровское направление и вручил награды военным

Президент Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной бригады на одном из самых тяжелых направлений на фронте - Покровском. В Покровске Зеленский пообщался с сержантами и раздал им награды, сообщает Украинская правда.

"Хочу поздравить вас лично здесь, в Покровске. Напряженное направление. Я знаю, что только благодаря вашей прочности Восток не оккупирован тотально Российской Федерацией.

Враг ежедневно получает ответ от вас, от ваших собратьев. Прошу передать им от меня, от всего народа Украины огромную благодарность" , – сообщил Зеленский.

Зеленский заслушал доклад командира бригады Евгения Ласийчука об обстановке в полосе ответственности и ситуации с безопасностью в Покровске.

Ласийчук доложил о тактике российских оккупантов в проведении штурмов малыми группами и контрмероприятиях, взаимодействии со смежными подразделениями, опыте применения техники, переданной партнерами.

Зеленский также заслушал доклад командующего ОТГ "Донецк" Александра Луценко об общей ситуации в зоне ответственности его группировки войск и детали по обороне Курахово.

Президент пообщался с сержантами бригад, которые защищают Донецкую область, и поздравил их с Днем сержанта.

Зеленский вручил награду "Крест боевых заслуг" четырем воинам. Ее получили:

Младший сержант Виталий Гавриленко. В этом году в июле он разработал план и осуществил эвакуацию 14 жителей Максимильяновки в Донецкой области, где пыталась закрепиться вражеская ДРГ. Неоднократно возглавлял штурмовую группу во время зачистки села. Лично взял в плен трех разведчиков, которые предоставили ценную информацию. Это помогло сорвать планы врага, узнать координаты засад и мест, где хранятся боеприпасы.

Главный сержант Андрей Гринь. Во время непрерывных штурмов со стороны врага организовал прицельный огонь батареи, благодаря чему удалось уничтожить около 20 российских оккупантов, повредить четыре единицы боевой техники и остановить продвижение противника. Также в сентябре этого года лично руководил расчетом пушки и заминировал критические участки. Благодаря этому удалось не допустить прорыва врага и укрепить оборонительные рубежи подразделения.

Сержант Артур Маскевич. Возглавлял штурмовую группу в районе Тоненького и руководил позициями обороны парашютно-десантной роты вблизи Крутого Яра. Во время одного из боев попал под обстрел, получил ранения и тяжелую контузию, но смог сам оказать себе помощь и еще около 12 часов вел бой, пока не прибыло подкрепление.

Сержант Константин Плосконос. Во время наступления российских оккупантов вблизи Парасковиевки организовал оборонительные действия и непосредственно взял на себя управление боем, вывел из строя танк Т-72 и две боевые бронированные машины. В этом году в сентябре возглавлял группу саперов, которая устанавливала заграждения. В результате вражеского минометного обстрела двое побратимов получили ранения. Плосконос оказал им медицинскую помощь, эвакуировал в укрытие, а затем закончил выполнять задание.