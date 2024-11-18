Прибыль украинских банков в 2024 году выросла на 7%

117,63 млрд грн прибыли получили 62 украинских банка после уплаты налогов за 9 месяцев 2024 года, по данным НБУ. Это на 7% больше, чем в прошлом. ПриватБанк продолжает лидировать по заработкам – 41% от совокупной прибыли банков. Наилучший же рост показал МТБ банк — в 13 раз в год, сообщает Опендатабот.

117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года. Даже несмотря на налог, который вырос в этом году с 18% до 25%, это на 7% больше, чем в прошлом году: 109,85 млрд грн.

63% прибыли среди всех банков получили государственные банки. Это связано преимущественно с заработками ПриватБанка: 48,35 млрд грн или 41% от совокупной прибыли всех банков. За год прибыль Привата выросла на 11%.

В сентябре еще один украинский банк стал государственным – Мотор банк. Сейчас 2 из 7 государственных банков убыточны.

На банки с иностранным капиталом приходится 23% от общей прибыли - 27,32 млрд грн. Только 1 из 14 иностранных банков получил убытки в 139,57 млн грн — это Правэкс банк.

Лидером в группе остается Райффайзен: 6,15 млрд грн прибыли (так же, как за соответствующий период в прошлом году).

16,25 млрд грн прибыли получили частные банки. За год их прибыль выросла на 22%. Треть заработков группы приходится на ПУМБ – 5,18 млрд грн. За год прибыль банка сократилась на 9%.

Наибольший прирост прибыли среди всех банков произошел у МТБ банка: в 13 раз, до 603,59 млн грн.