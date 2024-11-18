Зеленский провел важное совещание в Краматорске

Президент Владимир Зеленский посетил Донецкую область, в частности в Краматорске он провел совещание с начальником Донецкой ОВА Вадимом Филашкиным и командующим ОТУ "Луганск" генерал-майором Михаилом Драпатым. Со ссылкой на офис президента, сообщает Левый берег.

Во время совещания генерал-майор Драпатый доложил о ситуации на ключевых участках фронта, применении различных типов дронов тактического уровня и средств РЭБ.

Президент также заслушал доклад о строительстве фортификаций и минных заграждений для усиления обороны области.

Начальник Донецкой ОВА добавил, что к выполнению работ, кроме военно-инженерных подразделений, также привлечены работники из разных регионов Украины и из Укрзализныци.

Также глава государства ознакомился с процессом возведения фортификаций на Покровском направлении, где уже обустроено большинство из запланированных 600 объектов.

Филашкин также доложил об эвакуации детей из прифронтовых районов Донбасса.

По его словам, на подконтрольной Украине территории Донбасса проживает около 324 тысяч человек. За время проведения обязательной эвакуации перемещено более 318 тысяч украинцев и украинок, в том числе 37 тысяч — дети.