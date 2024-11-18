Энергетики анонсировали графики отключения света во вторник

Во вторник, 19 ноября, запланированы отключения электроэнергии в одну или две очереди в зависимости от периода суток. Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

Время применения и объем ограничений 19 ноября:

6:00 — 7:00 — одна очередь отключений

7:00 – 9:00 – две очереди отключений

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений

14:00 – 18:00 – две очереди отключений

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений

График отключений обнародует оператор системы распределения. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время воздушной атаки 17 ноября.