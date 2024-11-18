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Енергетики анонсували графіки відключення світла на вівторок

Енергетики анонсували графіки відключення світла на вівторок
Фото: електроенергія Рixabay

У вівторок, 19 листопада, заплановані відключення електроенергії в одну або дві черги залежно від періоду доби. З посиланням на НЕК "Укренерго", повідомляє Ділова столиця.

Час застосування і обсяг обмежень 19 листопада наступні:

  • 6:00 — 7:00 – одна черга відключень
  • 7:00 – 9:00 – дві черги відключень
  • 9:00 – 14:00 – одна черга відключень
  • 14:00 – 18:00 – дві черги відключень
  • 18:00 – 23:00 – одна черга відключень

Графік відключень оприлюднює оператор системи розподілу. Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час повітряної атаки 17 листопада.

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