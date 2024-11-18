США разрешили Украине бить ракетами "на расстояние до 300 км" вглубь РФ - Боррель

Соединенные Штаты позволили Украине использовать ракеты дальностью до 300 км для ударов по территории Российской Федерации.﻿ Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по результатам встречи глав МИД ЕС, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Борреля, данный вопрос обсуждался на заседании глав МИД стран Европейского Союза.

Он также заявил, что главы МИД ЕС не приняли совместного решения об отмене ограничений по применению западного оружия на территории РФ.

"Каждая страна решает сама" , – сказал он.

Слухи о разрешении на удары вглубь РФ

В воскресенье, 17 ноября, СМИ сообщили о том, что Франция и Британия якобы разрешили Украине использовать Storm Shadow/SCALP для обстрелов российской территории.

Эта информация появилась на фоне того, что такое разрешение получила Украина от Соединенных Штатов Америки. Позже Axios писало о том, что разрешение США на удары ракетами ATACMS по России касается только Курской области.

Однако стоит заметить, что заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер отказался подтверждать такие слухи.

Напомним, Украина с начала года обращалась к союзникам за разрешением использовать переданные ракеты для ударов по территории России. Однако этот запрет был снят только после того, как России в войне против Украины стали помогать северокорейские солдаты.