Макрон считает "хорошим" решение США ослабить запрет на удары ATACMS по РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон одобрительно отреагировал на информацию о решении США разрешить Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Его заявление приводит Politico, сообщает Европейская правда.

По словам Макрона, президент США Джо Байден принял "хорошее решение", дав соответствующее разрешение Украине.

Он добавил, что Байден пошел на такой шаг в ответ на то, что Россия выбрала путь дальнейшей эскалации войны против Украины, решив привлечь войска КНДР.

"Россия – единственное государство, которое приняло решение об эскалации... именно этот слом привел к решению США" , – сказал французский президент журналистам в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

В то же время в Госдепе отказались комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.