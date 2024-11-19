Болгария просит Евросоюз ограничить импорт меда из Украины

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов обратился к Европейской комиссии с просьбой "принять защитные меры" против импорта меда из Украины в страну, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, это произошло во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое состоялось в Брюсселе.

Как рассказали в ведомстве, Тахов заявил, что импорт украинского меда препятствует сбыту продукции местного производства.

Он отметил, что значительные объемы украинского меда по очень низким ценам, поступающие на европейский рынок, "оказывают большое давление на цены болгарского меда".

"В дополнение ко многим проблемам, с которыми сталкивается сектор, за последние три года он также столкнулся с конкуренцией со стороны импорта из Украины. Количество меда, импортируемого из Украины в нашу страну, выросло более чем на 30% с января по октябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года" , – отметил он.

Тахов считает, что высокий уровень импорта из Украины "ставит производителей в Болгарии в сложную ситуацию". Призыв Болгарии поддержала также и Румыния.

Он также упомянул о рынке яиц. По его словам, в этой сфере продолжают наблюдаться перебои вследствие резкого увеличения импорта из Украины.

Сообщается также, что в Брюсселе Тахов встретился с министром аграрной политики и продовольствия Украины Виталием Ковалем.

Болгарский чиновник отметил, что в последние годы ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции в ЕС, особенно в приграничных с Украиной странах, характеризуется высоким уровнем неопределенности и нестабильности.

По его словам, это создает напряжение среди производителей и негативно влияет на сектор в целом.

"Поиск долгосрочного решения является ключевым для достижения стабильности и предсказуемости в секторе. Это решение должно быть сбалансированным и отражать интересы всех сторон" , – убежден Тахов.

Напомним, ЕС с 21 августа запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.

В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара, а также меда.

Заметим, в сентябре Тахов заявлял, что Европейская комиссия должна запретить импорт яиц происхождением из Украины в страну.