ЕС готов больше помогать Украине, если США сократят поддержку - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявляет, что крупнейшие страны ЕС готовы предоставлять Украине финансовую и военную помощь, если США сократят поддержку при новой администрации во главе с Дональдом Трампом. Об этом он сказал после переговоров с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, его цитирует Wpost, сообщает Европейская правда.

Сикорский рассказал, что они с коллегами согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, "в том числе через более сбалансированное распределение бремени в НАТО".

Кроме того, по словам польского министра, вместе с будущей высокой представительницей ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас рассматривались варианты усиления поддержки Украины.

"Я с благодарностью отмечаю в этом контексте готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США" , – отметил Сикорский.

Он добавил, что министры также согласились, что "навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного признания, негативно повлияет на стабильность страны".

"Сценарии решения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями" , – подчеркнул Сикорский.

Министры также выступают за сохранение и усиление санкций против России, пока она не выведет войска из Украины и не покроет расходы на восстановление страны. Любые лазейки в санкционном режиме должны быть закрыты, подчеркнул Сикорский.

Ранее Сикорский заявлял, что в дискуссиях о прекращении войны в Украине важно помнить, что условия этого потенциального мира важнее, чем просто прекращение боевых действий.