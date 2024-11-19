Польский бизнес несмотря на войну открывает в Украине новые компании

Польский бизнес не покидает украинский рынок, несмотря на полномасштабную войну, и даже открывает новые компании. Об этом пишет Rzeczpospolita, сообщает Лига.Бизнес.

По словам банкира Якуба Карновского из Кредобанка, Украина может стать такой же возможностью для польских компаний, как Польша была для немецких в начале 90-х.

Польские компании не уходят из Украины, хотя многие из них "выживают и ждут лучших времен", говорится в публикации. При этом с начала войны польские предприниматели зарегистрировали в Украине около 300 компаний.

"Хотя большинство из них имеют небольшой капитал, они — плацдарм для дальнейшего расширения" , — сказал Яцек Пехота, сопрезидент Польско-украинской хозяйственной палаты.

По данным газеты, Польское агентство инвестиций и торговли насчитало 3022 польских компаний, которые заинтересованы в восстановлении Украины после войны.

Важную роль может сыграть программа ЕС Ukraine Facility с гарантиями в 7 млрд евро. Польские компании ожидают решения своего правительства по участию в этой программе, поскольку это может повлиять на их конкурентоспособность по сравнению с компаниями из других стран ЕС.