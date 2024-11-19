Оккупанты выпустили по энергетике Украины уже более 1 тыс ракет - Минэнерго
За время полномасштабного вторжения враг выпустил более 1 тыс. ракет по энергосистеме Украины, российские войска оккупировали более 18 ГВт мощностей, среди которых – самая большая в Европе Запорожская АЭС. Со ссылкой на данные Министерства энергетики, сообщает Укринформ.
"В 2024 году враг разрушил и повредил более 9 ГВт мощности. Это равно пиковому потреблению таких стран, как Нидерланды или Финляндия. Несмотря на это, энергетическая система Украины продолжает работать, энергетики ежедневно, снова и снова, возвращают свет в дома", - говорится в сообщении.
В Минэнерго подчеркнули, что уже 1000 дней украинская энергосистема демонстрирует независимость от России и устойчивость. В ночь на 24 февраля 2022 Украина отсоединилась от российской и белорусской энергосистем, а уже с 16 марта 2022 года присоединилась к европейской ENTSO-E, усилив свою энергетическую безопасность.
В министерстве напомнили, что в апреле 2022 года по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон был создан уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.
В Фонде поддержки энергетики для восстановления энергообъектов аккумулировано уже более 700 млн. евро. За это время Украина получила более 19 тысяч тонн гуманитарной помощи от 36 стран мира по стабилизации энергосистемы.
"Усилие энергетиков – это не просто ремонтные работы, это борьба за нормальную жизнь миллионов людей, иногда – ценой собственной жизни. Каждая жертва среди энергетиков является болезненным напоминанием об их мужестве и самопожертвовании. В течение 1000 дней благодаря этому несокрушимому труду, несмотря на все трудности, украинцы остаются со светом", - отметили в Минэнерго.