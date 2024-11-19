В Одессе разоблачили схему для уклонистов с участием должностных лиц МСЭК

В Одессе пограничники вместе с правоохранителями разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации, к которой были привлечены должностные лица медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Со ссылкой на данные Государственной пограничной службы, сообщает Новое время.

В Одессе разоблачили преступную схему, по которой мужчин незаконно снимали с воинского учета по поддельным медицинским документам, чтобы они могли выехать за границу. К организации схемы были причастны двое местных жителей, которые привлекли к этому должностных лиц МСЭК, врачей городских медучреждений и гражданских людей.

Организаторы схемы брали за свои «услуги» 4500 долларов США с каждого «клиента». В эту сумму входило изготовление фиктивных медицинских документов о тяжелых заболеваниях, позволявших оформить инвалидность и получить право на выезд за границу.

В ходе расследования правоохранители провели более 50 обысков в помещениях, офисах и автомобилях участников преступной группы. Они изъяли более 80 медицинских карточек МСЭК, врачебные печати, черновые записи, мобильные телефоны, компьютеры и другие доказательства. Также обнаружили сумму 3,5 миллиона гривен в разных валютах.

Правоохранители задержали семерых участников преступной схемы, среди которых двое организаторов, их сообщники, два заведующих отделениями медицинских учреждений и секретарь председателя МСЭК, отметили в ГПСУ.

Всем задержанным объявили подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за организацию незаконной переправки лиц через границу, распространение ложных документов и получение неправомерной выгоды.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает усовершенствование работы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).