В Одесі викрили схему для ухилянтів за участю посадовців МСЕК

В Одесі прикордонники разом із правоохоронцями викрили корупційну схему ухилення від мобілізації, до якої було залучено посадових осіб медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). З посиланням на дані Державної прикордонної служби, повідомляє Новое время.

В Одесі викрили злочинну схему, за якою чоловіків незаконно знімали з військового обліку за підробленими медичними документами, щоб вони могли виїхати за кордон. До організації схеми були причетні двоє місцевих жителів, які залучили до цього посадовців МСЕК, лікарів міських медустанов та цивільних людей.

Організатори схеми брали за свої «послуги» 4500 доларів США з кожного «клієнта». У цю суму входило виготовлення фіктивних медичних документів про тяжкі захворювання, що дозволяли оформити інвалідність і отримати право на виїзд за кордон.

Під час розслідування правоохоронці провели понад 50 обшуків у помешканнях, офісах і автомобілях учасників злочинної групи. Вони вилучили понад 80 медичних карток МСЕК, лікарські печатки, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютери та інші докази. Також виявили готівку на суму 3,5 мільйона гривень у різних валютах.

Правоохоронці затримали сімох учасників злочинної схеми, серед яких двоє організаторів, їхні спільники, два завідувачі відділень медичних закладів та секретарка голови МСЕК, зазначили у ДПСУ.

Усім затриманим оголосили підозри за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за організацію незаконного переправлення осіб через кордон, поширення неправдивих документів та отримання неправомірної вигоди.

18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає удосконалення роботи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).