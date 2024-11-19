Страны ЕС договорились совместно разрабатывать ПВО, дроны и РЭБ

Четыре группы стран Европейского Союза во вторник, 19 ноября, подписали письма о намерениях для совместной разработки конкретных типов вооружений – это часть усилий ЕС по более тесному сотрудничеству между правительствами государств в оборонной сфере. Об этом объявило Европейское оборонное агентство (EDA), сообщает Европейская правда.

В рамках четырех программ, объявленных EDA, группы стран подписали письма о намерениях развивать противовоздушную и противоракетную оборону, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны-камикадзе, а также создать европейский боевой корабль.

По данным Европейского оборонного агентства, 18 членов ЕС – в частности Германия, Франция и Италия – договорились о сотрудничестве в области ПВО. Дроны-камикадзе совместно будут разрабатывать 17 стран, 14 – средства РЭБ, а семь – боевой корабль.

В то же время EDA не предоставила финансовой оценки инициатив и не назвала оборонных компаний, которые могут быть к ним привлечены. Только отмечается, что до 2040 года должна состояться подготовка к совместным закупкам европейского боевого корабля.

"Сфера действия этих писем о намерениях варьируется от краткосрочных совместных закупок, среднесрочной модернизации и обновления до долгосрочного развития будущих возможностей" , – говорится в сообщении агентства.

На прошлой неделе стало известно, что Европейский Союз впервые в своей истории одобрил поддержку совместной оборонной закупки своих государств-членов, в частности ракет и боеприпасов, часть из которых будет использована на поддержку Украины.

Также известно, что будущий состав Еврокомиссии будет делать упор на оборонной политике – там появилась должность еврокомиссара по вопросам обороны. Ее должен занять "друг Украины", опытный литовский политик Андрюс Кубилюс.