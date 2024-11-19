Россияне пожаловались на дроновую атаку заводов в двух областях
В Воронежской и Белгородской областях РФ вечером 19 ноября сообщили об атаках дронов на предприятия. Со ссылкой на российский паблик Astra, губернаторов Белгородской и Воронежской областей, сообщает Украинская правда.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий, повреждены помещения в Алексеевке. По данным СМИ, речь идет о заводе компании ЭФКО, которая производит соусы.
Кроме того, поврежден инфраструктурный объект и линия электропередач, несколько улиц остались без света.
В Воронежской области местные власти сообщили об атаке на Евдаковский масложировой комбинат, там возник пожар.