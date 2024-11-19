Росіяни поскаржилися на дронову атаку заводів у двох областях
У Воронезькій та Бєлгородській областях РФ ввечері 19 листопада повідомили про атаки дронів на підприємства. З посиланням на російський паблік Astra, губернаторів Бєлгородської та Воронезької областей, повідомляє Українська правда.
За словами губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, уламки безпілотника впали на територію одного з підприємств, пошкоджені приміщення в Олексіївці. За даними ЗМІ, йдеться про завод компанії ЕФКО, яка виробляє соуси.
Крім того, пошкоджений інфраструктурний об’єкт і лінія електропередач, кілька вулиць залишились без світла.
У Воронезькій області місцева влада повідомила про атаку на Євдаківський олійно-жировий комбінат, там виникла пожежа.