Генштаб: На Покровском направлении ликвидировано 328 оккупантов

С начала суток не зафиксированы штурмовые действия российских окупантов на Северском направлении﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 19 ноября, сообщает Деловая столица.

С начала суток произошло 130 боевых столкновений, противник нанес, 51 авиационный удар (в частности, задействовал 78 КАБ) и 600 ударов дронами-камикадзе, совершил почти 3,5 тысячи обстрелов позиций наших войск.

Вблизи Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Враг сбрасывал авиабомбы в районах Нескучного, Высокой Яруги и Новой Казачьей.

Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Первомайского и Кругляковки. Авиационные удары получили Петропавловка и Лозовая.

Позиция украинских защитников в районах н.п. Грековка, Новоегоровка, Григоровка, Торское и Терны в течение суток на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Враг сбросил КАБ в районе Райгородка.

На Северском направлении противник сбросил девять авиабомб на Северск и еще четыре на Закотном, наступательных действий не проводил.

Вблизи Ступочек произошло одно боеприкосновение на Краматорском направлении. Стенки и Николаевка подверглись авиаударам КАБами.

На Торецком направлении оккупанты сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дружбы и Щербиновки. Противник успеха не имел. Продолжается одно боестолкновение в Торецке. Авиационные удары враг нанес по Романовке, Константиновке и Сухой Балке.

На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Променя, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкиного. Четыре боестолкновения на направлении еще продолжаются. Ориентировочные потери врага на направлении составили 328 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БТР, восемь единиц автомобильной техники, также поврежден один танк, пушка, две единицы автомобильной техники и одна САУ. Старая Николаевка и Александрополь были атакованы КАБами.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. В настоящее время суток насчитывается 22 атаки. Террористы пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Солнцевки, Берестков, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки, в настоящее время ведутся один бой близ Солнцевки.

На Времовском направлении агрессор, при поддержке авиации, 15 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. За сегодняшний день украинские защитники отбили более 20 попыток оккупантов выбить наши подразделения с занимаемых позиций.