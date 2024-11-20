DeepState: Оккупанты захватили Новую Ильинку на Кураховском направлении

В ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Также, говорится в сообщении DeepState, противник продвинулся возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке Донецкой области.

Напомним, в субботу вечером Генштаб сообщал, что на Кураховском направлении было зафиксировано 25 вражеских атак.

В то время в основном бои продолжались в районах Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Враг сбросил один КАБ на Анновку.