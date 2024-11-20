Нацбанк изменил валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины внес изменения в действующие валютные ограничения для бизнеса. Нововведения будут действовать с 20 ноября 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"С одной стороны, НБУ смягчает ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой - принимает меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений" , - говорится в сообщении.

Переводы по импортным контрактам

Украинские предприятия получат возможность рассчитываться за импорт товаров без ограничения срока их поставки в Украину при условии, если средства переводятся в пользу иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА) / иностранного государства.

Расчеты по проектам международной технической помощи

В настоящее время предусмотрена возможность перевода иностранной валюты из Украины для расчетов в рамках проектов/программ международной технической помощи/пограничного сотрудничества, финансируемых ЕС. В то же время, резиденты Украины получают техническую помощь не только от стран ЕС, но и от других стран для проектов, финансируемых за счет иностранных доноров.

Теперь НБУ предоставляет возможность переводить иностранную валюту за границу для проведения расчетов по проектам международной технической помощи, независимо от того, каким государством или организацией финансируется такой проект.

Вывод дивидендов за границу

НБУ внимательно следит за соблюдением установленных валютных ограничений. По результатам проверок, подтверждающих попытки обхождения ежемесячного лимита на репатриацию дивидендов, НБУ установил дополнительные критерии для таких операций.

Использование валютных кредитов для покупки ценных бумаг

Для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений НБУ также с 20 ноября 2024 года устанавливает запрет использования валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Напомним, НБУ ввел ряд валютных ограничений для населения и бизнеса после начала войны. Как отметили в МВФ, разумный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка, подкрепленный постоянным тщательным мониторингом, должен продолжаться в соответствии со стратегией НБУ и соответствовать общему набору мер политики.