Нацбанк змінив валютні обмеження для бізнесу

Національний банк України вніс зміни до чинних валютних обмежень для бізнесу. Нововведення будуть діяти з 20 листопада 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"З одного боку, НБУ пом’якшує низку обмежень, щоб підтримати міжнародну співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі, а також міжнародні проєкти й програми з технічної допомоги. З іншого, – вживає заходів для посилення дисципліни дотримання валютних обмежень" , - йдеться в повідомленні.

Перекази за імпортними контрактами

Українські підприємства отримають можливість розраховуватися за імпорт товарів без обмеження терміну їхньої поставки в Україну за умови, якщо кошти переказуються на користь, іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА) / іноземної держави.

Розрахунки за проєктами міжнародної технічної допомоги

Нині передбачена можливість переказу іноземної валюти з України для розрахунків у межах проєктів/програм міжнародної технічної допомоги/прикордонного співробітництва, що фінансуються ЄС. Водночас резиденти України отримують технічну допомогу не лише від країн ЄС, а і від інших країн для проєктів, що фінансуються за рахунок іноземних донорів.

Відтепер НБУ надає можливість переказувати іноземну валюту за кордон для проведення розрахунків за проєктами міжнародної технічної допомоги, незалежно від того, якою державою чи організацією фінансується такий проєкт.

Виведення дивідендів за кордон

НБУ уважно слідкує за дотриманням встановлених валютних обмежень. За результатами перевірок, що засвідчили спроби обходження щомісячного ліміту на репатріацію дивідендів, НБУ встановив додаткові критерії для таких операцій.

Використання валютних кредитів для придбання цінних паперів

Для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень НБУ також з 20 листопада 2024 року встановлює заборону використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

Нагадаємо, НБУ запровадив низку валютних обмежень для населення та бізнесу після початку війни. Як зазначили у МВФ, розумний та поетапний підхід до лібералізації валютного ринку, підкріплений постійним ретельним моніторингом, має продовжуватися відповідно до стратегії НБУ та відповідати загальному набору заходів політики.