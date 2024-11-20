МВФ несколько улучшил прогноз роста экономики Украины

Международный валютный фонд несущественно улучшил прогноз роста реального ВВП Украины до 4% в 2024 году, а также до 2,5-3,5% в следующем. Об этом говорится в сообщении Фонда по итогам шестого пересмотра программы EFF для Украины, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на разрушительные вызовы, связанные с войной России в Украине, которая длится уже 1000 дней. Ожидается, что рост реального ВВП в 2024 году составит 4%, однако в 2025 прогнозируется замедление до 2,5-3,5%.

"Как и ожидалось, инфляция повысилась, достигнув 9,7 процента в годовом исчислении в октябре, главным образом из-за роста расходов на продукты питания и рабочую силу, но инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне.

В конце октября 2024 г. валовые международные резервы составляли 36,6 миллиарда долларов США благодаря продолжению большой внешней официальной поддержки. Однако риски остаются чрезвычайно высокими из-за неопределенности относительно интенсивности и продолжительности войны, в том числе из-за продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру" , - говорится в сообщении.

Обновленные показатели более оптимистичны для Украины, в частности, по ожидаемым итогам нынешнего года. Так, в последнем докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO) Фонд прогнозировал максимальный рост для Украины в 2024 году на уровне 3,0%, а в 2025 году – не выше 2,5%.

В МВФ также сообщили, что дополнительный бюджет на 2024 год и бюджет на 2025 год соответствуют программным параметрам. Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 году составит 19% ВВП, что отражает текущие потребности в расходах из-за войны.

Напомним, Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Это позволит привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов.