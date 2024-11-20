В Киеве силовики проводят учения: разворачивают дополнительные блокпосты

В Киеве системно проводят учения полиции и Сил обороны. В рамках тренировок разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки для повышения уровня навыков.

"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия" , - говорится в сообщении.

Главная задача таких учений - усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения безопасности в случае обострения ситуации.

КГВА подчеркнула, что такие тренировки будут и дальше системно проводиться в Киеве.