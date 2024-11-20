ГУР: Информация о массированном ракетном ударе по Украине – фейк

Российские пропагандисты распространяют через мессенджеры и социальные сети фейковые сообщения якобы от имени Главного управления разведки Украины (ГУР). В них говорится об "особо массированном" ракетно-бомбовом ударе по украинским городам, который якобы должен состояться сегодня. Об этом говорится в заявлении ГУР, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Данное сообщение - фейк, оно содержит типичные для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки. Призываем доверять информации только с официальных ресурсов и от спикеров ГУР МО" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Россия, не имея возможности подчинить украинцев силой, пытается запугать население и создать панику, применяя психологическое давление.

"Просим быть бдительными и стойкими. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям" , - призвали в ГУР.

Предупреждение об атаке на Украину

Посольство США в Киеве предупредило о возможных обстрелах Украины 20 ноября. В связи с этим посольство временно закрыто, а сотрудникам рекомендовано оставаться в укрытии.

Также посольства в Киеве закрыли Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия в течение нескольких месяцев накапливала запасы ракет для нанесения серии ударов по Украине.